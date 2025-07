Dita Von Teese enthüllt: Sie genießt Sexualisierung als Frau

Dita Von Teese (52), die berühmte Burlesque-Tänzerin, sorgt derzeit mit ihrem "Diamonds and Dust"-Programm im Emerald Theatre in London für Aufsehen. Während ihrer Auftritte kombiniert sie Eleganz, mutige Frauenbilder und knisternde Spannung. In einem Interview mit Fearne Cotton (43) für deren Podcast "Happy Place" sprach sie jedoch nicht nur über die Bühnenmagie, sondern auch über ihre Gefühle hinsichtlich der Sexualisierung. "Manchmal will ich einfach nur für einen Moment sexualisiert und objektifiziert werden", gestand sie. Sie beschrieb, dass sie sich eher in alltäglichen Situationen objektifiziert fühlt, etwa wenn Leute aufdringlich Fotos von ihr verlangen.

Obwohl ihre Arbeiten für viele künstlerisch sind, fühlt sich Dita nicht immer von allen verstanden. Die Tänzerin erzählte, dass insbesondere Zuschauer in Las Vegas, die zufällig in ihre Shows geraten, oft lediglich ihre äußere Erscheinung kommentieren. Trotzdem sieht sie darin etwas Positives: "Es freut mich, wenn Leute sagen, dass es immer noch sexy und aufregend ist." Ziel sei es, dass auch Menschen, die nichts von ihrer Arbeit oder ihrem Leben wissen, ihre Shows als etwas Einzigartiges wahrnehmen. Neben ihren Bühnenshows erinnerte sie sich auch an herausfordernde und kurios-komische Momente, wie ihre Zeit bei The Masked Dancer, wo sie als Tänzerin im Kostüm einer Rübe auftrat und dabei sogar mit Schwindelgefühlen kämpfen musste.

Bereits vor einigen Jahren sprach Dita in einem Interview mit dem Vegas Magazine offen über ihre Sicht auf Natürlichkeit und ihr Image als makellose Burlesque-Ikone. Schon damals erklärte sie, dass natürliche Schönheit etwas "Wunderbares" ist und sie sich wünsche, jeden Morgen nach dem Aufwachen bereits perfekt auszusehen – doch das sei laut ihr nicht die Realität. "Die Wahrheit ist, dass ich ein ganz gewöhnliches blondes Mädchen von einer Farm aus Michigan bin. Und ich will um keinen Preis gewöhnlich sein", schilderte Dita. Ihre perfektionierte äußere Erscheinung war für sie mehr als nur Show – sie diente als Schutzschild und Abgrenzung zum Alltäglichen.

Getty Images Dita Von Teese, Juli 2025

Getty Images Dita Von Teese, Juni 2025

Getty Images Dita Von Teese, Juni 2025