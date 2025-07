Anne Hathaway gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben

Anne Hathaway (42), die beliebte Schauspielerin aus Filmen wie "Der Teufel trägt Prada" und "Les Misérables", hat seltene Einblicke in ihr Leben abseits des Rampenlichts gewährt. In einem Interview mit der Vogue verriet die 42-Jährige, wie sie ihre freie Zeit mit ihrem Ehemann Adam Shulman (44) und den gemeinsamen Söhnen Jonathan (9) und Jack verbringt. Zu den Lieblingsaktivitäten der Familie zählen UNO-Spiele, gemeinsames Backen und Basketballübungen in ihrer Wohnung in Manhattan – stets mit Rücksicht auf die Nachbarn. Besonders schätzt Anne die Kochkünste ihres Mannes, der sie als Frühaufsteher regelmäßig kulinarisch verwöhnt.

Eine enge Freundschaft verbindet die Schauspielerin auch mit ihrem Kollegen Bradley Cooper (50), der ebenfalls in New York lebt. Die beiden kamen sich während der Pandemie näher, als sie sich regelmäßig zu Tanzpartys in Bradleys Küche trafen – stets gemeinsam mit ihren Kindern und Annes Ehemann. Bradley schwärmt von Annes Bodenständigkeit und Intelligenz. "Sie ist immer präsent und unglaublich freundlich gegenüber jedem", lobte er die Schauspielerin. Anne legt großen Wert darauf, ihre Privatsphäre zu wahren – besonders, wenn es um das Leben und die Entwicklung ihrer Kinder geht, wie sie in der Vergangenheit mehrfach in Interviews betonte.

Bereits bei früheren Gelegenheiten machten liebevolle Details deutlich, wie eng die Familie miteinander verbunden ist. Die Schauspielerin, ihr Mann und die beiden Söhne wurden erst kürzlich bei einem entspannten, stilvollen Stadtbummel in New York gesichtet – mit Hand-in-Hand-Momenten und strahlenden Gesichtern, die die harmonische Familienatmosphäre unterstrichen. In ihren Interviews zeigt Anne, dass sie ihre Rolle als Mutter mit großer Hingabe lebt, während sie gleichzeitig versucht, authentisch zu sich selbst zu bleiben. Ihre Familie gibt ihr, wie sie sagt, Stärke und die Motivation, immerzu die beste Version ihrer selbst zu sein.

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway im Februar 2022 in Mailand