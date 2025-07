Kelly Clarkson bringt Vegas nach Absagen endlich zum Beben

Kelly Clarkson (43) hat ihre Las Vegas-Residency im Colosseum des Caesars Palace endlich gestartet. Am 11. Juli trat die Sängerin, die in den USA durch ihre Hits wie "Because of You" bekannt wurde, vor ihren Fans auf und entschuldigte sich aufrichtig für die vorherigen Absagen. "Es tut mir so leid. Manchmal kann man nichts gegen seinen Körper tun, wenn man krank wird", erklärte Kelly auf der Bühne, wie People sie zitierte.

Die Absagen der ersten Shows waren für viele Fans ein Schock, besonders für jene, die für die Konzerte weit gereist waren. Kelly erklärte auf Instagram ihre Gründe: "Die Vorbereitung und Proben haben meiner Stimme zugesetzt. Ich möchte, dass die Shows für euch perfekt werden und ich muss mich davor schützen, ernsthafte Schäden davonzutragen. Deshalb nehme ich mir dieses Wochenende und die nächste Woche Zeit, um mich auszuruhen, damit wir euch geben können, was ihr verdient." Auf der Bühne erklärte sie, sehr angeschlagen gewesen zu sein. Nun gehe es ihr aber wieder besser.

Die Verbindung zwischen Kelly und Las Vegas begann bereits im Jahr 2023, als sie ihre erste Residency startete. Doch die aktuelle Show ist für die Sängerin mehr als nur ein Konzert, sie spiegelt ihre Leidenschaft für die Kunst des Musikmachens wider. Privat war das letzte Jahr für Kelly ebenfalls intensiv. Nach ihrer Scheidung von Brandon Blackstock (48) scheint sie langsam bereit für einen neuen Mann zu sein. "Kelly scheint langsam wieder Selbstvertrauen zu entwickeln und ist in einer guten Phase", berichtete ein Insider im Mai gegenüber "Life & Style".

Getty Images Kelly Clarkson beim iHeartRadio Music Festival, 2023

Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame-Aufnahmezeremonie 2024 in Cleveland

Getty Images Kelly Clarkson, Juli 2024