Bringen diese heißen Wintersportler das Medaillenglück für Deutschland? Schon am Mittwoch haben die ersten Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele in Peking begonnen – heute startet das sportliche Großereignis aber erst mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Auch hierzulande hoffen die Fans auf einen goldenen Medaillenregen. Aber auf welche Athleten und Athletinnen können sie dabei setzen? Promiflash stellt euch ein paar der deutschen Winterhoffnungen vor – und die sind nicht nur super-sportlich, sondern auch ziemlich schön anzusehen.

Markus Eisenbichler (30) gehört zum Olympia-Team und gilt derzeit als erfolgreichster deutscher Skispringer der WM-Geschichte. Ob er seine Erfolgsgeschichte auch bei dem Mega-Turnier in Asien fortsetzen kann? Eine Olympische Medaille fehlt dem gebürtigen Siegsdorfer bisher noch. Ganz im Gegensatz zu Johannes Rydzek (30). Der Nordische Kombinierer sahnte 2018 in Pjöngjang nicht nur eine Goldmedaille auf der Großschanze ab, sondern stand auch im Teamwettbewerb ganz oben auf der Treppe. Von diesen großen Titeln träumt auch Langläuferin Katharina Henning – die 25-jährige Brünette geht im Langlauf an den Start und gibt alles, um ganz nach oben zu kommen.

Die Snowboard-Riege schickt ein ziemlich heißes Quartett ins Rennen. Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger (22) begeistert die Fans auf Social Media nicht nur mit Videos von seinen spektakulären Stunts. Der 22-Jährige zeigt sich auch gerne mal oben ohne auf dem Bord und lässt sich von der Sonne brutzeln. Dabei beweist "Vocki": Er ist ziemlich durchtrainiert. Auch seine Kollegin Annika Morgan (19) gibt im Bikini eine mindestens ebenso gute Figur ab wie auf dem Bord – fehlt nur noch eine Medaille, mit der sie in Zukunft ihren Hals schmücken darf. Stefan Baumeister (28) und Ramona Hofmeister (25) sind ebenfalls mit dem Snowboard auf Gewinnerkurs – ohne dicke Winterklamotten ist aber zu sehen: Unter den Helmen verstecken sich zwei richtige Hingucker.

Minerva-Fabienne Hase (22) und Nolan Seegert (29) bilden das heiße Duo, das im Eisrink auf eine Top-Platzierung setzt. Die hübsche Berlinerin ist gerade einmal 22 Jahre alt – kann aber schon einige Erfolge im Eiskunstlauf verbuchen. Mit Nolan steht sie bereits seit 2014 auf dem Eis. In ihren engen, aufeinander abgestimmten Kostümen werden die beiden sicher nicht nur die Fans, sondern auch die Punktrichter auf ihrer Seite haben. Ob sie jedoch antreten werden, ist bislang ungewiss, da der 29-Jährige aktuell erkrankt ist. Nicole Schott (25) ist ebenfalls im Eiskunstlauf unterwegs. Die Essenerin ist eigentlich Sportsoldatin, aber auch auf dem gefrorenen Boden ein absolutes Talent. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pjöngjang lag sie noch auf Platz 18 im Gesamtranking – ob sie es dieses Mal näher ans Treppchen schafft?

Anna Seidel (23) ist die einzige Shorttrackerin im Team Deutschland – dass sie überhaupt antreten darf, bedeutet der Dresdnerin alles. "Ich bin schon happy, glücklich und zufrieden, hinfahren zu können", schwärmte sie im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Während die Zuschauer sie in den kommenden Wochen aber wohl nur in Trainingsklamotten zu sehen bekommen, schmeißt sich die Beauty privat auch gerne mal in Schale. Auf ihrem Instagram-Profil begeistert Anna mit sexy Fotos im Kleidchen oder sogar im Bikini.

Axel Jungk (30) begeistert nicht nur mit seinen Erfolgen als Skeleton-Rennfahrer – er überrascht vor allem öfter mal mit einem neuen Styling seiner Gesichtsbehaarung. Mal setzt der gebürtige Sachse auf einen gepflegten Vollbart, mal auf einen auffälligen Schnurrbart. Privat ist der 30-Jährige nicht nur ein absoluter Familienmensch und liebt es, Zeit mit seinem Neffen zu verbringen – er ist auch quasi immer sportlich tätig. Wenn er nicht gerade in kalten Breiten unterwegs ist, lässt Axel dabei gerne mal das Shirt weg und präsentiert seine Mega-Muckis.

Lena Dürr (30) ist Zollbeamtin – legt für den Olympia-Traum aber gerne die Uniform ab und schmeißt sich in den Skianzug. In dieser Saison gilt sie als erfolgreichste Skirennläuferin. Nach Peking reist die Münchnerin mit einer Empfehlung von mindestens drei dritten Plätzen. Kann sie das schaffen oder sogar noch einen draufsetzen? Bob-Pilotin Mariama Jamanka (31) weiß zumindest schon, wie es sich anfühlt, ganz oben zu stehen. Gemeinsam mit Anschieberin Lisa Buckwitz (27) holte sie 2018 den Olympiasieg im Zweierbob. Kann sie dieses Ergebnis wiederholen? Johannes Lochner (31) im Viererbob hofft zumindest, ebenfalls an die Erfolge seiner Kollegin anknüpfen zu können.

