Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat geheiratet

Katharina Hennig (28) hat den Schritt gewagt: Die deutsche Ski-Olympiasiegerin hat am Ostersamstag im Allgäu ihren langjährigen Partner Christian Dotzler geheiratet! Rund 75 Gäste feierten gemeinsam mit dem glücklichen Brautpaar eine ausgelassene Hochzeitsfeier, wie die Sportlerin gegenüber Freie Presse erzählt. "Es ist sehr emotional gewesen, und es sind Tränen geflossen. Zum Glück hat das Wetter toll mitgespielt. Es war alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten – einfach ein Traumtag", schwärmte sie über das rauschende Fest. Aktuell genießen die beiden frisch Vermählten ihre Flitterwochen auf den Malediven.

Für ihren besonderen Tag wählte die Braut ein traumhaftes Kleid: Katharina strahlte in einem cremefarbenen Kleid mit Spitzenbesatz und tiefem Rückenausschnitt, ihre Haare fielen in sanften Wellen über die Schultern und wurden mit frischem Blumenschmuck verziert. An ihrer Seite strahlte Christian, ebenfalls ehemaliger Weltcup-Langläufer, in einem dunkelblauen Anzug mit roter Fliege und passendem Einstecktuch. Die Gäste und Fans zeigten sich begeistert von der Ausstrahlung des Brautpaares, wie zahlreiche Gratulationen unter Katharinas Instagram-Posting beweisen. Auch auf der Feier im Allgäu wurde kräftig getanzt und gelacht – wie eine Freundin in den Kommentaren verriet: "War eine gute Party! Noch mal alles Glück der Welt."

Sowohl Katharina als auch Christian teilen die Leidenschaft für den Skilanglauf. Sie gewann 2022 gemeinsam mit Victoria Carl Olympia-Gold im Teamsprint, während Christian früher selbst aktiv im Langlauf war, jedoch nie so große Erfolge wie seine Partnerin feiern konnte. Kennengelernt hatte sich das Paar bereits vor Jahren über den gemeinsamen Sport. Gemeinsam wohnen die beiden in der Heimat des 33-Jährigen, Breiten bei Sonthofen, ganz in der Nähe vom Ski-Stützpunkt in Oberstdorf – dort arbeitet Christian als Trainer.

Instagram / katharinahennig Katharina Hennig und Christian Dotzler

Instagram / katharinahennig Katharina Hennig und Christian Dotzler, Dezember 2024

