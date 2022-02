Mike Blümer legt jetzt die Karten auf den Tisch! Seine Ehe mit Melanie Müller (33) scheiterte im November vergangenen Jahres – danach teilten die beiden immer mal wieder öffentlich gegeneinander aus. So behauptete die Reality-TV-Bekanntheit beispielsweise, ihr Ex habe jetzt etwas mit ihrer einstigen BFF am Laufen – außerdem soll er Schulden angehäuft haben. Nun nahm Mike selbst öffentlich Stellung zu Melanies Äußerungen!

In einem Q&A auf Instagram ging Mike auf die Fragen seiner Fangemeinde ein. Ein Follower wollte unter anderem wissen, ob er tatsächlich wieder eine Partnerin habe – diese Frage beantwortete der zweifache Vater mit einem knappen "Nope". Auch daten würde er gerade niemanden: "Keine Zeit und Lust dafür." Mike räumte auch mit Melanies Behauptungen auf, er habe Schulden. "Nur einmal und hier, ich habe keinen einzigen Euro Schulden auf dieser Welt", machte er mehr als deutlich.

Aber wie kommt Melanie darauf, dass der Vater ihrer Kinder Schulden hat? Im Januar soll Mike brutal zusammengeschlagen worden sein. Melanie gab gegenüber Bild an, dass er sich wohl mit den falschen Leuten angelegt habe: "Mein Ex hat offenbar viele Schulden bei Leuten, die keinen Spaß verstehen."

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer

