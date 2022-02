Heiß, heißer, Lisa Buckwitz (27)! Das Cover des Playboy-Magazins wurde schon von zahlreichen Schönheiten geziert. Darunter waren viele Ikonen der Popkultur. Aber auch einige TV-Bekanntheiten schafften es auf die Titelseite – wie die ehemalige Bachelor-Kandidatin Linda Nobat (27), die im Dschungelcamp 2022 für ordentlich Aufsehen sorgte. Die neue Ausgabe der beliebten Zeitschrift präsentiert sich nun mit einer athletischen Dame: Die Bobsportlerin Lisa zeigt sich hier hotter denn je!

In einem Instagram-Beitrag teilte die Wintersportlerin das lang gehütete Geheimnis mit ihren Fans: Sie ist das Gesicht der Olympia-Ausgabe des Playboys! "Endlich darf ich es euch verraten", schrieb die gebürtige Berlinerin und fügte hinzu: "Das Shooting war super spannend und hat total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis genauso gut wie mir?" Auf dem Bild lehnt sich die 27-Jährige nur mit einer Jacke bekleidet an einen Spiegel und gewährt damit einen perfekten Blick auf ihr Hinterteil, ihre Oberweite und ihr auffälliges Tattoo am Oberkörper.

Die Fans sind jedenfalls begeistert von der Aussicht, die ihnen auf dem Cover geboten wird. "Du siehst wunderschön und sehr attraktiv aus", kommentierte beispielsweise ein User unter dem Beitrag. Weitere Fans senden ihr Zusprüche für ihre bevorstehenden Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen in Peking: "Jetzt hol dir nur noch deine Medaille! Ich drück dir die Daumen" und "Du Rakete! Viel Glück und Erfolg" sind nur zwei Kommentare unter vielen.

instagram / lisa_buckwitz Lisa Buckwitz, Bobsportlerin

Instagram / lisa_buckwitz Lisa Buckwitz, Olympiasiegerin im Bobsport

instagram / lisa_buckwitz Lisa Buckwitz im April 2021

