Eileen Gu (18) gibt nicht nur auf den Skiern eine gute Figur ab! Die gebürtige US-Amerikanerin tritt seit 2019 unter der chinesischen Flagge in sämtlichen Sportwettbewerben an. Bei den Olympischen Winterspielen ist die Brünette trotz ihrer gerade einmal 18 Jahre eine der größten Medaillen-Hoffnungen. Im Big-Air-Contest konnte sie sich ganz nach oben kämpfen und durfte sich die Goldmedaille um den Hals hängen. Was viele aber nicht wissen: Eileen ist nicht nur Sportlerin, sondern auch ein erfolgreiches Model.

Die Olympia-Athletin ist in der Vergangenheit schon große Shows für Victoria's Secret und andere Modemarken gelaufen. Sie steht bei IMG Models unter Vertrag und kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Ihre große Leidenschaft ist aber das Freestyle-Skifahren. Nach ihrem großen Triumph im Big Air geht es für die hübsche Sportlerin auch noch im Slopestyle und auf der Half Pipe um den Sieg.

Nach ihrem spektakulären Sprung und der Gewissheit, dass sie ihr erstes olympisches Gold mit nach Hause nehmen darf, brach Eileen in Tränen aus. Noch in der Qualifikation hatte der Teenager nämlich Nerven gezeigt und seinen Sprung nicht sicher zu Ende bringen können. "Das ist der beste Moment meines Lebens. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist", jubelte Eileen nach dem Sieg in einem TV-Interview.

Anzeige

Instagram / eileen_gu_ Model und Freestyle-Skierin Eileen Gu

Anzeige

Getty Images Eileen Gu im Big-Air-Wettbewerb bei Olympia 2022 in Peking

Anzeige

Getty Images Skifahrerin Eileen Gu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de