Traurige Nachrichten aus Julia Haarts Liebesleben! In der TV-Serie "My Unorthodox Life" wird das Leben der Medien- und Modeunternehmerin und ihrer vier Kinder dokumentiert. Außerdem ist die Business-Lady seit drei Jahren mit Silvio Scaglia verheiratet. Im Juni 2019 traten sie vor den Traualtar – doch die Ehe scheint nicht für die Ewigkeit bestimmt zu sein: Julia lässt sich jetzt von ihrem Mann scheiden!

Schon im Dezember des vergangenen Jahres kursierten erste Gerüchte, dass das Paar getrennte Wege gehe. Nun ist es wohl offiziell: Wie TMZ berichtet, reichte Julia die nötigen Dokumente bei Gericht ein, um die Ehe mit Silvio zu beenden. Gemeinsame Kinder, die unter der Trennung leiden, haben die beiden nicht. Ob das Liebes-Aus in der kommenden zweiten Staffel ihrer Serie Thema sein wird, bleibt abzuwarten.

Noch vor einer Woche präsentierte sich das Paar jedoch noch gemeinsam in den sozialen Medien. Via Instagram postete die 50-Jährige ein Foto, auf dem sie mit ihrem Noch-Gatten in einem Wagen sitzt. "Und einfach so sind wir wieder da! Tag Eins der Dreharbeiten ist abgeschlossen", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Anzeige

Instagram / batshevahaart Batsheva, Julia und Miriam Haart

Anzeige

Instagram / juliahaart Julia Haart und Silvio Scaglia

Anzeige

Instagram / juliahaart Julia Haart und Silvio Scaglia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de