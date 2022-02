Birk Ruud fällt nicht nur durch seine spektakulären Sprünge auf. Der Ski-Freestyler aus Norwegen konnte sich am Mittwochmorgen einen großen Traum erfüllen: Beim Big-Air-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking ließ er die Konkurrenz hinter sich und schnappte sich die Goldmedaille. Als der Skifahrer nach der Performance seine Handschuhe auszog, fiel den Fans ein Detail besonders ins Auge: Birks bunt lackierte Fingernägel.

Während die Nägel an seiner linken Hand komplett in einem hübschen Türkisblau angemalt sind, hat der 21-Jährige an der anderen Hand sorgfältig Buchstaben aufpinseln lassen. Auf weißem Hintergrund ergeben die einzelnen Buchstaben das englische Wort "busy" – also auf Deutsch: "beschäftigt". Auf seinem Daumen lassen sich zudem die olympischen Ringe erkennen. Aber was hat es damit auf sich? In einem TV-Interview, das beim ZDF ausgestrahlt wurde, erklärte Birk: "Ich mag einfach gepflegte Fingernägel. Hier habe ich 'busy' draufgeschrieben, weil ich sehr viel zu tun habe."

Neben seinen bunten Fingernägeln trug der Olympiasieger aber auch ein goldenes Armband am linken Handgelenk – und das hat eine tiefgehende Bedeutung. Im vergangenen April starb Birks Vater Oinvind an Krebs. Das Armband war ein Geschenk von ihm. "Ich glaube, er wäre sehr glücklich, wenn er sehen würde, wie glücklich ich hier bin und dass ich meine Ziele erreiche", freute sich der norwegische Skistar nach seinem Triumph.

