Traurige Nachrichten von Betty Davis! Mit ihrem musikalischen Talent hatte sich die Musikerin den Beinamen Queen of Funk verdient. Schon in ihrer Jugend lernte sie in New York Kollegen wie Jimi Hendrix und Sly Stone kennen und feierte vor allem in den 1970er-Jahren Erfolge. In den 80ern verschwand die Künstlerin jedoch und lebte zurückgezogen. Nun ist Betty im Alter von 76 Jahren gestorben.

Via Facebook nahm bereits ihre Freundin Connie Portis Abschied von der Sängerin. "Mit großer Trauer teile ich die Nachricht vom Ableben von Betty Davis, einer vielseitigen Musikerin, einem Pionier-Rockstar, Sängerin, Songwriterin, Arrangeurin, Model und Mode-Ikone", schrieb sie über die Ex-Frau von Miles Davis. Bei Betty sei Krebs diagnostiziert worden und ihr Zustand habe sich binnen zwei Wochen rapide verschlechtert. "In ihren letzten Tagen ruhte sie sich in einer schönen Umgebung aus und verstarb am frühen Morgen des 9. Februar 2022", heißt es in dem Post.

Schon nach ihrer Karriere habe Betty mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt und sei zu ihrer Mutter zurückgekehrt. "In dieser Zeit dachten viele, sie würde sich verstecken und wollte nicht gefunden werden. Das ist nicht wahr. Betty erhielt Hilfe, um ein Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden, während sie weiterhin Musik schrieb", erklärte Connie außerdem.

Getty Images Miles Davis, Musiker

Getty Images Jimi Hendrix, Musiker

Getty Images Miles Davis, Musiker

