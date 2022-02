Sofía Jirau ist ganz oben angekommen. In ihrer Heimat Puerto Rico ist das Model längst ein Star. Es hat rund 200.000 Follower auf Instagram und schon einige Jobs im Modebusiness an Land ziehen können. Ob in Dessous oder im schicken Abendkleid – Sofía liebt es, mit der Kamera zu spielen. Jetzt steht die Blondine sogar bei Victoria's Secret unter Vertrag. Doch warum ist das überhaupt so besonders? Die 24-Jährige ist der erste VS-Engel mit Down-Syndrom.

Vor etwa drei Jahren hat Sofía, die mit der Chromosomenstörung Trisomie 21 zur Welt kam, mit dem Modeln angefangen. Jetzt hat sie das geschafft, wovon viele Laufstegschönheiten ihr ganzes Leben lang träumen. "Früher habe ich davon geträumt – dann habe ich dafür gearbeitet und heute ist mein Traum wahr geworden. Endlich kann ich mein großes Geheimnis verraten: Ich bin das erste Victoria's-Secret-Model mit Down-Syndrom!", verkündete die Beauty auf ihrem Instagram-Kanal.

Was diesen Erfolg für Sofía noch schöner macht: Das ganze Land feiert mit ihr. "Dieser Sieg gehört ganz Puerto Rico. Nichts mach mich glücklicher als zu sehen, wie meine Insel diesen Erfolg feiert. Ich liebe dich von ganzem Herzen", schrieb sie in einem weiteren Posting.

Victoria's-Secret-Model Sofía Jirau

Instagram / sofiajirau Model Sofía Jirau

Instagram / sofiajirau Sofía Jirau

