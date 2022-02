Sie sahnt jetzt richtig ab! Sofía Jirau (25) sorgte vor wenigen Tagen für einen großen Wirbel in der Presse. Grund: Die 25-Jährige ist das erste Model mit Down-Syndron, das von nun an bei Victoria's Secret unter Vertrag steht. Doch damit ist noch lange nicht Schluss, denn die Beauty hat einen neuen Mega-Deal an Land gezogen: Sofía ist jetzt auch das Gesicht für L'Oréal in der Karibik!

Das berichtet TMZ. Demnach wird die blonde Schönheit für vier Produkte der Marke modeln und werben – unter anderem für Make-up- und Haarprodukte. Für Sofía geht damit ein weiterer Traum in Erfüllung, da sie schon immer für Beauty-Themen brennt. "Ich bin glücklich und stolz auf mich und auf alle Mädchen auf der ganzen Welt, die jetzt ohne Grenzen träumen können", verrät sie.

Aktuell surft das Model aus Puerto Rico auf einer regelrechten Erfolgswelle. Und darüber ist sie mega-glücklich, wie sie vor wenigen Tagen auf Instagram schrieb: "Früher habe ich davon geträumt – dann habe ich dafür gearbeitet und heute ist mein Traum wahr geworden." Dass sie nun ein weltweit bekanntes Markengesicht ist, kann Sofía wohl immer noch nicht glauben.

