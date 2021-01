Für die diesjährige About You Fashion Week, die während der Berliner Fashion Week 2021 stattfindet, überlegten sich die Zuständigen etwas ganz Besonderes! Da die Show wegen der aktuellen Gesundheitskrise natürlich nicht wie gewohnt mit einem großen Publikum stattfinden konnte, gibt es die spektakuläre knapp 40-minütige Fashion-Reise nun auf YouTube zu sehen! Dabei fällt dem geschulten Auge nicht nur auf, mit wie viel Star-Unterstützung die Show aufwartet, sondern auch: Einige der neuen Kandidatinnen von Germany's next Topmodel durften dabei über den Catwalk im Berliner Kraftwerk laufen.

Es verwundert nicht, dass Heidi Klum (47) ihre Mädchen auch zu den Castings für die diesjährige Modewoche der Hauptstadt schickte. Denn das tat die Modelmama auch schon in der vergangenen GNTM-Staffel. Ausgestrahlt wird die entsprechende Episode zwar erst in einigen Wochen – Promiflash schaute aber schon jetzt genau hin und entdeckte, welche Kandidatinnen für die Show gebucht wurden: So liefen zum Beispiel Luca, Alex und Liliana für About You auf dem Laufsteg – ein Indiz dafür, dass sie es in der Model-Sendung sehr weit schaffen.

Die Kandidatinnen durften damit Teil einer besonders spektakulären Produktion sein. Während unter anderem Rapperin Loredana auftrat, liefen Stars wie Lorena Rae (26) oder Nikeata Thompson (40) über den ebenerdigen Catwalk. Auch Heidi Klum und Lena Gercke (32) gaben sich die Ehre – promoteten die Show allerdings abseits des Catwalks. Das Motto des Ganzen: "End of f*****g Fashion"

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter GNTM-Kandidatin Alex Mariah

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

©2021 ABOUT YOU GmbH, All rights reserved. Heidi Klum und Lena Gercke im Rahmen der About You Fashion Week 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de