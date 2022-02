Die Olympischen Winterspiele 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking sind vorbei, doch die negativen Schlagzeilen rund um das Event scheinen einfach nicht abzureißen. Neben vielen sportlichen Erfolgen und Medaillen wurde der Sportwettkampf auch immer wieder von einigen Skandalen überschattet. Nun wird das Eiskunstläufer-Paar Brandon Frazier und Alexa Knierim aus den USA verklagt – und zwar wegen des Songs zur Kür ihres Kurzprogramms...

Die beiden Athleten belegten im Kurzprogramm des Paarlaufs einen erfolgreichen sechsten Platz. Im Teamwettbewerb erreichten sie sogar den Silberrang zusammen mit ihren Kollegen. Doch jetzt folgte die Ernüchterung: Die Sportler wurden jetzt von der Band Heavy Young Heathens wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Die Eiskunstläufer sollen den Song "House Of The Rising Sun" der Band ohne Erlaubnis zur Vorführung ihres Kurzprogramms verwendet haben. Die Musiker sind der Meinung, die Verwendung des Liedes sei ein "dreister und unangemessener Versuch, aus der harten Arbeit und dem Urheberrecht der Kläger Kapital zu schlagen", berichtete ein Insider JustJared.

Abgesehen von den beiden Sportlern verklagt die Band auch noch US Figure Skating und NBC Universal Media. Die Band behauptet, dass keiner der Genannten sie im Voraus kontaktiert hatte. Der Anwalt des Musiker-Duos, der auch deren Vater ist, sagte gegenüber dem Insider: "Bevor ich die Klage einreichte, habe ich mich an den Agenten der Eiskunstläufer gewandt, um zu sehen, ob wir das Problem lösen können, aber meine Bitte wurde komplett ignoriert." Diese Verwendung habe die Lizenzierung des Liedes stark beeinträchtigt, da es von nun an für immer mit dem Eiskunstlauf in Verbindung gebracht werden würde, fuhr der Insider fort.

Getty Images Alexa Knierim und Brandon Frazier, Olympische Winterspiele 2022

