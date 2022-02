Was ist Moses J. Moseley wirklich passiert? Eine Frage, die sich nicht nur die Fans des The Walking Dead-Stars stellen, sondern vor allem auch seine Freunde und seine Familie. Der Schauspieler wurde im Alter von nur 31 Jahren leblos im Hudson Bridge Areal im US-Bundesstaat Georgia gefunden. Sein Körper wies mehrere Schusswunden auf. Seine Familie war sich daher sicher: Moses wurde ermordet. Jetzt ermittelt auch die Polizei dahingehend.

Laut The Sun prüft die Polizei nun die Möglichkeit eines Mordes an Moses. Zuvor hatten die Ermittler zunächst einen Suizid in Betracht gezogen. Angeblich tauchten nun neue Beweise auf, die gegen diese Theorie sprechen könnten. Auch Moses' Talentmanagerin Gail Tassell gab gegenüber dem Magazin zu verstehen, dass ein Suizid nicht zu dem Künstler passen würde: "Ich glaube nicht, dass Moses sich jemals das Leben genommen hätte. Er war glücklich und aufgeregt über sein Leben und was die Zukunft zu bieten hatte."

Außerdem macht sie deutlich: "Wir wollen, dass die Wahrheit darüber herauskommt, was wirklich mit Moses passiert ist, und die Personen gefunden werden, die für seinen Tod verantwortlich sind."

Instagram / mosesmoseley "The Walking Dead"-Darsteller Moses J. Moseley

Gene Page/AMC Khary Payton, Melissa McBride, Danai Gurira und Cailey Fleming in "The Walking Dead"

Instagram / mosesmoseley Schauspieler Moses J. Moseley

