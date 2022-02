Große Trauer um Moses J. Moseley! Der US-Amerikanische Schauspieler hat in der Vergangenheit durch Gastrollen in verschiedenen TV-Shows und Filmen glänzen können – unter anderem spielte er bei The Hunger Games den Bewohner eines Districts. Eine vermeintlich kleine, aber dennoch sehr bekannte Rolle hatte er zudem in The Walking Dead, wo er als einer von Michonnes (Danai Gurira, 43) Zombie-Begleitern zu sehen ist. Jetzt gibt es aber schreckliche Nachrichten von Moses: Er ist mit 31 Jahren gestorben.

Wie TMZ in der Nacht zum Dienstag berichtete, sei der Serien-Darsteller schon seit einigen Tagen nicht erreichbar gewesen. Familienmitglieder haben sogar Krankenhäuser abtelefoniert und nach Moses gesucht. Am vergangenen Mittwoch sei er dann offiziell als vermisst erklärt worden. Durch GPS-Ortung hätten Familienmitglieder schließlich sein Auto aufspüren können und wurden so zu seiner Leiche geführt. Im Hudson Bridge Areal unweit von Stockbridge im US-Bundesstaat Georgia stieß seine Familie auf den leblosen Körper, der Schusswunden aufwies.

Aktuell wird noch untersucht, ob der 31-Jährige durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. "Jeder, der ihn kannte, hat ihn geliebt. Er brachte die Augen der Menschen zum Strahlen", erinnerte sich seine Managerin Tabatha Minchew in einem Statement.

Anzeige

Instagram / mosesmoseley Schauspieler Moses J. Moseley

Anzeige

Instagram / mosesmoseley "The Walking Dead"-Darsteller Moses J. Moseley

Anzeige

Gene Page/AMC Khary Payton, Melissa McBride, Danai Gurira und Cailey Fleming in "The Walking Dead"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de