Moses J. Moseleys (✝31) Tod erschütterte die The Walking Dead-Fans zutiefst! Der US-amerikanische Schauspieler erlangte durch seine Zombie-Rolle in der beliebten TV-Serie eine große Bekanntheit. Danach hatte er regelmäßig Gastauftritte in TV-Shows und Filmen – auch bei einem der Hunger Games-Filme wirkte er mit. Ende Januar kam dann der Schock: Moses ist tot. Bisher war nicht endgültig klar, woran der Schauspieler starb – doch nun ist seine Todesursache geklärt!

Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, starb der Schauspieler durch einen Kopfschuss. Aus dem offiziellen Bericht des Gerichtsmediziners geht jedoch hervor, dass nicht genau ermittelt werden konnte, ob sich Moses absichtlich selbst das Leben genommen hat oder ob es doch ein Unfall war. Damals war er leblos in seinem Auto aufgefunden worden. Die örtliche Polizei konnte nur noch seinen Tod feststellen. Kurz vor seinem Tod war der 31-Jährige nicht mehr auffindbar gewesen.

Laut TMZ konnten seine Familie und seine Freunde den Serien-Darsteller nicht mehr erreichen. Seine Eltern hatten daraufhin hin besorgt nach ihm gesucht, ehe er wenig später im US-Bundesstaat Georgia leblos aufgefunden wurde. Auf dem offiziellen Twitter-Account von "The Walking Dead" wurde Moses ehrenvoll der Tribut gezollt. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei unserem "The Walking Dead'-Familienmitglied Moses J. Moseley", hieß es in dem kurzen Statement.

Instagram / mosesmoseley Moses J. Moseley im Dezember 2021

CapitalPictures/ActionPress Samantha Morton und Jeffrey Dean Morgan in "The Walking Dead"

Instagram / mosesmoseley Schauspieler Moses J. Moseley im Dezember 2021

