Cain Velasquez steckt offenbar in großen Schwierigkeiten. Der US-Amerikaner ist eigentlich für seine steile Profisport-Karriere bekannt. Von 2006 an kämpfte der MMA-Kämpfer in der UFC-Meisterschaft und war zwischen Oktober 2010 und November 2011 sowie zwischen Dezember 2012 und Juni 2015 amtierender Meister im Schwergewicht. Inzwischen hat er sich aus dem Sport zurückgezogen. Doch nun machte Cain wieder auf sich aufmerksam: Er wurde festgenommen!

Das bestätigte nun die Polizei der kalifornischen Stadt San Jose gegenüber NBC Bay Area. Bei dem 39-Jährigen bestehe der Verdacht auf versuchten Mord. Seine zwölfjährige Tochter wurde angeblich von einem Mann belästigt, woraufhin Cain auf dessen Auto geschossen haben soll. Der Tatverdächtige wurde bereits in der vergangenen Woche verhaftet, nachdem er mit mehreren Kindern in das Badezimmer einer Kindertagesstätte gegangen sei. Er selbst behauptete allerdings, dass er lediglich versucht habe, einem Kind dabei zu helfen, seine Hose anzuziehen.

Bislang hat sich keiner der beiden zu dem Vorfall geäußert. Ein Freund von Cain betonte, dass niemand wisse, was genau in der Kindertagesstätte passiert sei: "Es ist für mich eine große Überraschung, wahrscheinlich wie bei allen anderen auch." Wie TMZ berichtet, sei für heute Nachmittag ein Gerichtstermin angesetzt.

