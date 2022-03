Endlich wieder Fashion Week! In Mailand, Paris und New York haben die großen Designer ihre Herbst-Winter-Kollektionen vorgestellt – mit absoluten Hochkarätern auf den Laufstegen: Darunter Kendall Jenner (26), Gigi Hadid (26), Bella Hadid (25), Naomi Campbell (51) und Kaia Gerber (20). Dieses Spektakel ließen sich modebegeisterte Stars natürlich ebenfalls nicht entgehen! So besuchte die schwangere Rihanna (34) zahlreiche Veranstaltungen und begeisterte dort mit ihren Babybauch-Looks. Promiflash zeigt euch jetzt alle Fashion-Week-Highlights...

