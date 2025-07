Drittes Kind? Für Khloé Kardashian nur mit Ehemann möglich

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" offen über ihre Wünsche und Gedanken in Bezug auf ein drittes Kind gesprochen. Die Unternehmerin ist bereits Mutter von True (7) und Tatum (2), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (34) hat. Auf die Frage, ob sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen könne, sagte sie: "Im Moment, nein." Khloé erklärte, sie könne sich unter den richtigen Umständen durchaus vorstellen, erneut Mutter zu werden, schränkte aber ein, dass sie dies vermutlich nur in einer Ehe tun würde. "Es liegt nicht am Alter", betonte sie. "Frauen können heute später Kinder bekommen, aber ich möchte keinen weiteren Nachwuchs ohne Partner." Mit energischen Worten fügte sie hinzu, dass sie sich auf ihre Kinder und ihre Arbeit konzentriere.

Khloé, die nach ihrer Trennung von Tristan im Dezember 2021 das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder mit ihm teilt, räumte ein, dass sie mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden sei. Sie fühle sich als Mutter "komplett" und erklärte, dass sie mit True und Tatum einen wunderbaren Alltag habe. Außerdem kümmere sie sich um weitere Kinder in ihrer Familie, darunter ihre Nichten und Neffen. Besonders nahe steht sie Dream Kardashian, der Tochter ihres Bruders Rob Kardashian (38). Khloé sagte: "Dream (8) ist für mich wie eines meiner eigenen Kinder. Sie gehört genauso zur Familie und ich liebe es, eine mütterliche Rolle für sie einzunehmen." Khloé ist überzeugt, dass es wichtig ist, diese Art von Unterstützung in der Familie zu bieten.

Die Unternehmerin und Reality-TV-Größe hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr sie ihre Rolle als Mutter erfüllt. "Für mich gibt es keinen besseren Ort als zu Hause bei meinen Kindern", sagte sie in der Serie The Kardashians. Trotz ihres vollen Zeitplans scheint Khloé in der Elternschaft aufzugehen und erhebt keinen Anspruch darauf, dass ihr etwas im Leben fehlt. Sie genießt besonders die enge Bindung zu ihrem Bruder Rob, die sich auch im gemeinsamen Umgang mit Dream zeigt. "Ich bin für meine Familie da, wann immer sie mich braucht", so Khloé abschließend. "Das ist eine der schönsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und ihr Bruder Robert Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tocher True, April 2025