Jason Owen und seine Frau Becy könnten eigentlich zurzeit überglücklich sein. Am Donnerstag kam ihr erstes gemeinsames Baby zur Welt. Ihre kleine Tochter haben der Sänger und seine Liebste Lyla genannt. Doch die ungetrübte Freude über den Familienzuwachs war nur von kurzer Dauer. Schon einen Tag nach der Geburt hat Klein-Lyla mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jason und Becys Baby musste daher für Untersuchungen in ein anderes Krankenhaus gebracht werden.

Becy hatte am Donnerstag im Gosford Hospital in New South Wales entbunden. Doch schon kurz nach der Geburt war klar, dass etwas nicht stimmte. "Wir konnten das Baby nicht vernünftig füttern und wir mussten es mit einer Spritze füttern. Ich war gezwungen, die erste Nacht getrennt von ihnen zu verbringen und habe immer noch kaum Zeit mit ihr verbracht", erklärte der besorgte Vater gegenüber Daily Mail Australia. Nach einigen Untersuchungen gehen die Ärzte inzwischen davon aus, dass Lyla eine Darminfektion haben könnte. Für weitere Tests wurde die Kleine deshalb in ein Krankenhaus nach Sydney gebracht. "Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen wird. Mein Mitgefühl geht an alle Eltern von Neugeborenen, die mit Komplikationen zu kämpfen haben", erzählte Jason.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass der ehemalige X Factor-Star und seine Frau sich große Sorgen um ihr Baby machen. Während der Schwangerschaft war Becy in einen Autounfall verwickelt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Den Unfall überstand Baby Lyla aber zum Glück unbeschadet.

Instagram / jasonowenofficial Sänger Jason Owen mit seiner Frau Becy

Instagram / jasonowenofficial Jason Owen und seine Frau Becy im Januar 2022

