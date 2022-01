Jason Owen hat große Angst – dabei könnte es im Leben des ehemaligen australischen X Factor-Teilnehmers momentan eigentlich kaum besser laufen. Im September machte der Sänger öffentlich, dass er gemeinsam mit seiner Frau Becy sein erstes Kind erwartet. Ihre kleine Tochter soll in zwei Monaten das Licht der Welt erblicken. Doch jetzt musste die hochschwangere Becy plötzlich ins Krankenhaus: Sie hatte einen Autounfall!

Auf Instagram veröffentlichte Jason ein Selfie von sich und seiner Frau aus der Klinik. In der Bildunterschrift verriet der werdende Vater, dass Becy an einer Ampel auf dem Rückweg von ihrer Arbeit mit einem anderen Wagen zusammengestoßen sei: "Der Fahrer hinter dem Steuer konnte nicht anhalten und krachte ins Heck von Becs Auto." Die Brünette habe sich dadurch Verletzungen am Rücken und am Nacken zugezogen. "Und unser kleines Mädchen, das in acht Wochen zur Welt kommen soll, bekam einen massiven Ruck", erzählte der Sänger.

Becy scheint es inzwischen etwas besser zu gehen: Sie durfte das Krankenhaus schon wieder verlassen. Auch ihr noch ungeborenes Baby hat offenbar keinen Schaden von dem Unfall davongetragen. "Zum Glück ist unser Baby genauso glücklich und gesund wie immer", schrieb Jason erleichtert in einem weiteren Post.

Instagram / jasonowenofficial Jason Owen und seine Frau Becy im Januar 2022

Instagram / jasonowenofficial Jason Owen, australischer "X Factor"-Star

Instagram / jasonowenofficial Sänger Jason Owen mit seiner Frau Becy

