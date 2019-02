Ein Kniefall, ein Ring, ein Blick zur Liebsten, dann die alles entscheidende Frage: Der australische X Factor-Star Jason Owen hat mal wieder alles richtig gemacht – und damit nicht nur das Publikum, sondern vor allem auch seine Freundin Becy Harvey begeistert. Formvollendet auf den Knien machte der Zweitplatzierte aus dem Jahr 2012 seiner Liebsten live im Fernsehen nämlich jetzt einen Heiratsantrag – und zu Tränen gerührt nahm sie die Hochzeitsbitte an!

Jason wählte für seinen romantischen Knicks den Moment nach seiner starken Live-Performance im australischen TV beim Sender Studio 10, nachdem er Celine Dions (50) Ballade "The Power Of Love" zum Besten gegeben hatte. Der 25-Jährige kniete sich vor Becy nieder und erklärte an alle gerichtet: "Ich liebe dieses Mädchen so sehr. Sie ist das Beste, das mir je passiert ist." Und dann stellte der Musiker seiner Freundin die Frage aller Fragen: "Ich liebe dich wirklich mehr, als Worte es beschreiben können. Becy, willst du mich heiraten?"

Daily Mail veröffentlichte zusätzlich süße Bilder, die das Paar beim späteren Verlassen des Studios zeigen. Dabei halten sich beide an den Händen und strahlen über das ganze Gesicht. Becy, die ein geblümtes Kleid trägt, hält zudem einen üppigen Strauß roter Rosen im Arm. Deutlich zu sehen: Am Finger blitzt der Verlobungsring, den sie erst wenige Minuten zuvor vor aller Welt erhalten hat.

