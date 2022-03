Minzi Aysel ist trotz Lese-Rechtschreib-Schwäche eine erfolgreiche Unternehmerin. Die Hagenerin hat auf Instagram mehr als 400.000 Fans und auch auf TikTok hat sich die stolze Mami eine große Fanbase aufgebaut. Das ist aber längst nicht Minzis einiges berufliches Standbein: Sie ist zudem Unternehmerin und leitet einen eigenen Laden samt Onlineshop. Viele hätten der Dunkelhaarigen das aber gar nicht zugetraut: Als ehemalige Sonderschülerin habe sie früher sogar Schwierigkeiten gehabt, eine Ausbildungsstelle zu finden.

Im Gespräch mit Promiflash betonte Minzi, woher ihr Ehrgeiz und der Wille kommen, trotz negativer Kommentare bezüglich ihrer Schulausbildung durchzustarten. "Ich möchte es, glaube ich, meiner Grundschullehrerin beweisen, die damals auf mich herabgesehen hat, mich fertiggemacht hat, weil ich als kleines Mädchen nicht gut lesen und schreiben konnte", betonte die Businessfrau. Sie freue es ganz besonders, ehemals potenziellen Arbeitgebern zu beweisen, dass sie es auch ohne deren Unterstützung geschafft hat, sich eine berufliche Zukunft aufzubauen. "Jeder Arbeitgeber, der auf mich herabgesehen hat, der meinte: 'Keine Ausbildung, keine Arbeitsstelle.' Ich glaube, diesen Menschen möchte ich es beweisen", stellte die Powerfrau klar.

Seine Fans und Kunden haben kein Problem damit, dass das Netzsternchen beim Kundenkontakt nicht ganz so rechtschreibsicher ist. "Normalerweise arbeiten viele Blogger und Co. mit Briefen. Meine Kunden schicken mir kaum Briefe. Mein fehlerhaftes und nicht perfektes Deutsch und meine lustige Art – das bin ich", erzählte sie. Viele Geschäftspartner seien gerade froh, mit Minzi zusammenarbeiten zu können, weil sie ihre authentische Art zu schätzen wissen. "In meinem Berufsleben könnte es kaum besser laufen", schwärmte die Influencerin.

Instagram / minzi_aysel Influencerin Minzi Aysel

Instagram / minzi_aysel Unternehmerin Minzi Aysel

Instagram / minzi_aysel Influencerin Minzi Aysel

