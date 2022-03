Eve Jobs (23) kommt ihrem Traum wieder ein Stück näher! Nach ihren Erfolgen als Springreiterin schlug die jüngste Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs (✝56) einen neuen Weg ein: Die Beauty will Model werden und gab bei der Fashion Week in Paris im Jahr 2021 ihr Laufsteg-Debüt für die Marke Coperni. Jetzt darf sie sich sogar schon über den nächsten Erfolg freuen: Eve hat einen unglaublichen Modelvertrag an Land gezogen!

Diese freudige Nachricht machte die 23-Jährige via Instagram publik. Dazu postete sie ein Foto von sich, auf dem sie ernst in die Kamera blickt. "Von jetzt an vertreten durch DNA Models", verkündete Eve zudem. Bei der Agentur ist die US-Amerikanerin in besten Händen. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit erfolgreichen Models wie Doutzen Kroes (37), Emily Ratajkowski (30) und Kaia Gerber (20) zusammen.

DNA Models scheint sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit zu freuen. Der offizielle Account hinterließ drei Herz-Emojis in der Kommentarspalte. Und auch ein weiterer Promi-Spross unterstützt das Nachwuchsmodel: Bill Gates' (66) Tochter Jennifer (25) drückte ihre Bewunderung ebenfalls durch Emojis aus.

Getty Images Eve Jobs auf der Paris Fashion Week im September 2021

Instagram / evejobs Eve Jobs, Tochter von Steve Jobs

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates, Februar 2021

