Eve Jobs will die Laufstege dieser Welt erobern! Die Technik-Affinität ihres verstorbenen Vaters Steve Jobs (✝56) scheint die Blondine nicht geerbt zu haben. Stattdessen machte die jüngste Tochter des Apple-Gründers bisher mit ihren Erfolgen als Springreiterin von sich reden. Doch die Beauty verfolgt auch noch eine Karriere als Model – und die scheint bestens zu laufen. Bei der Fashion Week in Paris gab Eve nun ihr Laufsteg-Debüt!

Bei der Fashion Show von Coperni stolzierte die 23-Jährige in ihrem grünen T-Shirt und einem kurzen Rock über den Catwalk. Dabei ist es kaum zu glauben, dass es für Eve der erste Gang über den Laufsteg ist. Via Instagram ließ sie diesen besonderen Tag Revue passieren. "Ich kann es nicht in Worte fassen, wie außergewöhnlich diese Kollektion ist. Es war eine Ehre, Teil dieser Vision zu sein!", beteuerte sie und bedankte sich bei allen Unterstützern.

Auf dem Laufsteg für die Coperni-Show war Eve in bester Gesellschaft. Sie reihte sich inmitten der derzeit größten Topmodels ein. Auch Gigi Hadid (26) lief dort über den Catwalk. Die Mutter einer Tochter präsentierte in einem knappen Outfit ihren durchtrainierten Bauch.

Anzeige

Getty Images Apple-Gründer Steve Jobs

Anzeige

Instagram / evecjobs Eve Jobs, Tochter von Steve Jobs

Anzeige

Avalon Gigi Hadid auf der Paris Fashion Week im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de