Traurige Nachrichten von Emilio Delgado! Der mexikanisch-amerikanische Schauspieler widmete einer Serie quasi sein halbes Leben. Denn ab 1971 erlangte durch seine Auftritte in der Sesamstraße große Bekanntheit. 45 Jahre lang verkörperte er in der Kindersendung den Fix-it Shop-Besitzer Luis Rodriguez. Bei dem 50. Jubiläum des beliebten TV-Formates war der einstige Darsteller ebenso mit von der Partie. Zuletzt war es um ihn aber ruhiger geworden. Jetzt ist Emilio im Alter von 81 Jahren verstorben!

Das bestätigte seine Frau Carole Delgado nun gegenüber TMZ. Demnach verbrachte Emilio im Kreise seiner Familie seine letzten Stunden. Zuletzt war der TV-Star angeblich in einem Hospiz untergebracht. Im Dezember 2020 war bei ihm Blutkrebs festgestellt worden. Ob er schweren Erkrankung erlag, führte seine Frau aber nicht weiter aus. Ein Vertreter der "Sesamstraße" zollte ihm in einem Statement den Tribut.

"Als geliebtes Mitglied der Sesam-Familie seit über 50 Jahren, lud seine Wärme und sein Humor Kinder ein, eine Freundschaft zu teilen, die über Generationen hinweg nachhallte", erklärte er gegenüber People. Er gab weiter an, der Mexikaner habe in der TV-Sendung zu den Lieblingen gehört: "Wir sind so dankbar, dass er seine Talente mit uns und der Welt geteilt hat."

Getty Images Emilio Delgado im Oktober 2014

Getty Images Der "Sesamstraße"-Star Emilio Delgado im Dezember 2021

Getty Images Emilio Delgado im Mai 2018

