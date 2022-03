Traurige Neuigkeiten für die Fans von "Godzilla". Mittlerweile gibt es auf der Welt zahlreiche Adaptionen und etliche Filmreihen über das schaurige Monster, wie zuletzt den Film "Godzilla vs. Kong" mit unter anderem Millie Bobby Brown (18) in einer Hauptrolle. Doch das Original hat seinen Ursprung in Japan: 1954 erschien der erste Film der Reihe. Als einer der Hauptdarsteller ging Akira Takarada in die Filmgeschichte ein – nun ist der Schauspieler mit 87 Jahren verstorben.

Diese tragischen News teilte die Produktionsfirma Toho auf Twitter mit. "Wir sind sehr traurig über den Tod von Akira Takarada. Möge sein Andenken das Leben vieler "Godzilla"-Fans weiterhin inspirieren", hieß es in dem Statement. Die genaueren Umstände zu seinem Tod sind bislang unbekannt.

Neben den "Godzilla"-Filmen spielte Akira auch in vielen weiteren Actionfilmen mit, wie etwa "King Kong – Frankensteins Sohn". Aber auch Synchronisierungen für Filme zählten zu seinem Lebenswerk. Akira war zeit seines Lebens ein großes Vorbild für die weiteren Filmreihen der Fantasystory.

Getty Images Akira Takarada, japanischer Schauspieler

ActionPress Akira Takarada im Godzilla-Film

Getty Images Akira Takarada und Gareth Edward, Schauspieler und Regisseur des Godzilla-Films von 2014

