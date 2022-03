Erfreuliche News von Chris Sebastian! Der Australier nahm im Jahr 2020 an der australischen Ausgabe von The Voice teil und konnte sogar den Sieg mit nach Hause nehmen. Aber nicht nur in Sachen Karriere läuft es bei dem Beau richtig gut – auch privat kann er mehr als zufrieden sein. Gemeinsam mit seiner Partnerin Natashia hat er bereits eine Tochter. Und die Kleine durfte sich jetzt über ein Geschwisterchen freuen: Denn Chris ist wieder Vater geworden!

Diese Neuigkeiten verkündete der Sänger nun auf seinem Instagram-Profil mit einem putzigen Pic von dem Neugeborenen. "Ich würde euch gerne das neueste kleine Sebastian-Familienmitglied vorstellen – Kingston Carter Sebastian", schrieb Chris unter das Bild und verriet somit zugleich: Er und Natashia durften sich über einen Jungen freuen!

Zudem gab er ein Update, wie es seiner Liebsten geht. "Tash hat einen tollen Job gemacht und Ava ist momentan das glücklichste kleine Mädchen auf diesem Planeten, wir lieben dich kleiner Mann", teilte Chris mit. Seine große Schwester Ava scheint es also jetzt schon kaum erwarten zu können, mit Kingston spielen zu dürfen.

Chris Sebastian und seine Partnerin

Der Sohn des Sängers Chris Sebastian

Natashia und Chris Sebastian, Mai 2021

