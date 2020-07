War die Entscheidung im "The Voice Australia"-Finale etwa ungerecht? Am Sonntag konnte Chris Sebastian den Gesangswettbewerb in Down Under für sich entscheiden. Doch einige Zuschauer scheinen ihm den Sieg alles andere als zu gönnen. Chris ist nämlich der Bruder von Guy Sebastian, einem Coach der Sendung – und muss sich nun Manipulationsvorwürfen stellen: Einige Fans schrieben im Netz, dass es unfair sei, dass ein Verwandter eines Mitarbeiters der Sendung gewonnen habe. Das Format habe dadurch an Glaubwürdigkeit verloren. Jetzt reagiert Chris auf die Anschuldigungen!

Am Montag erzählte der Sänger in der Kyle und Jackie O Show, dass er die Vorwürfe schon habe kommen sehen: "Aber ich habe die Risiken abgewogen. Ich sagte: 'Schau, hier geht es nicht einmal mehr um mich.' Ich muss für eine Familie sorgen. Ich wollte das mein ganzes Leben lang tun." Außerdem gebe es Leute, die für ihn gestimmt haben, für die er weiterhin singen werde. "Auch wenn die anderen nicht zuhören wollen, ist das alles gut", fügte der 31-Jährige hinzu.

Darüber hinaus erklärte Chris, dass ihn sein berühmter Bruder bereits vor den drohenden negativen Kommentaren gewarnt habe. "Guy sagte sofort: 'Du wirst ein paar Sachen abbekommen, aber am Ende des Tages haben genug Leute für dich gestimmt, also genieß' es."

Getty Images Guy Sebastian in Sydney, August 2016

Instagram / chrisebastian Chris Sebastian und seine Tochter Ava im März 2020

Instagram / chrisebastian Chris Sebastian und seine Partnerin



