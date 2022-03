Staci und Evan Felker dürfen sich auf Familienzuwachs freuen! Seit Anfang 2020 sind der Leadsänger der Band Turnpike Troubadours und seine Partnerin wieder glücklich vereint. Ein Jahr später wurden die beiden sogar zum ersten Mal Eltern und hießen ihre Tochter Evangelina Hartford willkommen. Die Schwangerschaft hatte das Paar damals für sich behalten. Dieses neue Glück wollen die beiden jetzt aber mit der Welt teilen: Evan und Staci erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs!

Die süße Neuigkeit machte die 37-Jährige via Instagram publik und gratulierte im gleichen Zuge auch noch Evan. "Alles Gute zum 38. Geburtstag an diesen Poeten und den Vater meiner Babys", schrieb Staci zu einem Paarfoto. Darauf ist sie zusammen mit Evan zu sehen und hält dabei ihren leicht gewölbten Babybauch. In den Hashtags schrieb die Brünette außerdem, dass ihre Familie nun schon bald aus zwei Kindern unter zwei Jahren bestehe.

Die Gratulanten ließen nicht lange auf sich warten. Neben zahlreichen Fans kommentierte auch der Musiker Josh Abbott den Beitrag. "Fantastisch! Herzlichen Glückwunsch! Und alles Gute zum Geburtstag, mein Freund!", freute sich der Gitarrist mit den werdenden Zweifach-Eltern.

Staci und Evan Felker mit ihrer Tochter Evangelina

Staci und Evan Felker

Josh Abbott bei einem Gig in Kansas, Juni 2016

