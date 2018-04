Hat sie schon einen neuen Mann an ihrer Seite? Nach zwei Jahren Beziehung war plötzlich alles vorbei zwischen Country-Star Miranda Lambert (34) und Sänger Anderson East (30). Anfang April gaben die Musiker ihr Liebes-Aus bekannt, zunächst war von einer vorübergehenden Trennung die Rede, doch nun scheint es kein Zurück zu geben: Miranda soll wieder verknallt sein und das in einen verheirateten Kollegen!

Die 34-Jährige habe ihr Herz an Evan Felker, Mitglied der Turnpike Troubadours, verloren, berichtet Us Weekly. Seit Anfang des Jahres tritt die Gruppe bei Mirandas Tour als Vorband auf. "Sie haben unterwegs angefangen, viel Zeit miteinander zu verbringen", erklärt ein Insider. Irgendwann sei es einfach passiert – schon zu dem Zeitpunkt, als die Blondine noch mit Anderson zusammen war.

Evan will die Verbindung mit Miranda angeblich demnächst offiziell machen, bereits am 16. Februar habe er die Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Stacie Nelson eingereicht. Letztere soll die Trennungspapiere zwölf Tage nach ihm vorgelegt haben. Die beiden hatten sich erst im September 2016 das Jawort gegeben, doch wegen Miranda habe Stacie laut Angaben des Insiders keine andere Wahl gehabt als die Scheidung: "Sie war am Boden zerstört."

Rick Diamond/Getty Images for George Strait Miranda Lambert bei einem Auftritt in San Antonio, Texas

Michael Loccisano/Getty Images Miranda Lambert bei den CMA Awards in Nashville

Jason Davis/Getty Images for Americana Music Evan Felker bei der Americana Music Festival & Conference at Mercy Lounge

