Süße News von Kevin Sussman (51)! Der The Big Bang Theory-Star musste in seiner Rolle als Stuart Bloom in der Serie einige Rückschläge mit den Frauen hinnehmen – und auch privat lief es zuletzt nicht rosig für ihn. Seine Frau Alessandra Young und er reichten im Januar 2018 nach zwölf Jahren Ehe die Scheidungspapiere ein. Jetzt will der Schauspieler aber erneut in den Hafen der Ehe schippern: Kevin hat sich mit seiner Freundin Addie Hall verlobt!

Das teilte er mit einem niedlichen Schnappschuss aus dem Restaurant auf Instagram mit. Darauf hat Addie den Arm um Kevin gelegt und präsentiert so ihren funkelnden Ring am Finger. "Leute, sie hat 'Ja' gesagt!", verkündete der Serienstar darunter überglücklich. Erst einen Monat vorher hatten die beiden Turteltauben ihr Paar-Debüt auf dem roten Teppich bei einer Filmpremiere in Los Angeles gegeben, nachdem sie ihre Beziehung im Oktober 2020 im Netz öffentlich gemacht hatten.

Damit läuft es für Kevin aktuell in Sachen Liebe wohl definitiv besser als für andere Stars der Serie. Kaley Cuoco (36) verkündete zum Beispiel im vergangenen September die Trennung von ihrem Mann Karl Cook (31) nach nur drei Jahren Ehe. Die bevorstehende Scheidung macht der Penny-Darstellerin nach wie vor schwer zu schaffen, wie sie immer wieder durchblicken lässt.

Getty Images Addie Hall und Kevin Sussmann im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Kevin Sussman im Februar 2022

Instagram / kevsussman Kevin Sussman und seine Verlobte Addie Hall

