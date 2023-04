"The Big Bang Theory"-Star Kevin Sussmann ist verheiratet!

Sie haben Ja gesagt! Kevin Sussmann (52) ist Fans vor allem durch seine Rolle als Stuart Bloom aus The Big Bang Theory bekannt. In der Serie hatte er zwar weniger Erfolg mit den Ladys – doch im echten Leben hat er seine wahre Liebe wohl gefunden! Im vergangenen Jahr verkündete der Schauspieler die Verlobung mit seiner Freundin Addie Hall. Und jetzt war es endlich so weit! Kevin und Addie haben geheiratet!

Das verkündete er jetzt bei Instagram. "Hatte ich erwähnt, dass ich dieses Wochenende geheiratet habe?", fragte er seine Fans. Dazu teilt Kevin ein Foto der Zeremonie, auf der er und seine Angetraute glücklich lächeln. Mit dieser Überraschung begeisterte er seine Fans: "Ja, Stuart hat es geschafft", witzelt einer. Ein anderer freut sich: "Oh mein Gott, ich freue mich so für dich!"

Auch die Verlobung hatte Kevin bereits auf Social Media geteilt. Er hatte ein Foto aus einem Restaurant veröffentlicht, auf dem seine jetzige Ehefrau ihren Arm um seine Schulter legt und ihren funkelnden Ring am Finger zeigt. "Leute, sie hat 'Ja' gesagt", freute sich der Serienstar überglücklich.

Getty Images Addie Hall und Kevin Sussmann im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Kevin Sussman im Februar 2022

Instagram / kevsussman Kevin Sussman und seine Freundin Addie Hall

