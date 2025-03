Kommt ein "The Big Bang Theory"-Spin-off rund um Stuart?

Kevin Sussman (54) kehrt als Stuart Bloom auf die Bildschirme zurück – zumindest wenn das geplante Spin-off zu The Big Bang Theory grünes Licht bekommt. Die neue Serie soll den Titel "Stuart Fails To Save The Universe" tragen, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet. Neben Kevin sollen auch Lauren Lapkus (39) als Denise, Brian Posehn als Bert und John Ross Bowie in der Rolle von Barry Kripke wieder mit von der Partie sein. Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und hat bisher keine Freigabe erhalten.

Wie bei früheren Ablegern der Erfolgsserie wird auch dieses Spin-off von Chuck Lorre (72) entwickelt, der bei allen bisherigen "The Big Bang Theory"-Projekten eine tragende Rolle gespielt hat. Der Titel der neuen Show, der sich thematisch an den Originalnamen der Serie anlehnt, deutet darauf hin, dass Stuart erneut mit humorvollen Rückschlägen kämpfen wird. Schon in der Originalserie war er für seine liebenswert schusselige Art bekannt. Die Serie soll Gerüchten zufolge Stuarts Leben im Comicbuchladen in den Fokus rücken.

Der Erfolg von "The Big Bang Theory" hat bereits zu zwei gelungenen Spin-offs geführt: Young Sheldon, das die Kindheit des genialen, aber eigenwilligen Sheldon Cooper beleuchtet, und "Georgie & Mandy's First Marriage", das in die turbulenten Geschichten von Sheldons Familie eintaucht. Der neue Ableger könnte diese Tradition fortsetzen und sich dabei auf eine Lieblingsfigur der Fans konzentrieren, die bis dato eher am Rande des ursprünglichen Ensembles stand. Für die Sitcom-Anhänger bleibt dennoch die Frage offen, wann und ob sie Stuart und Co. tatsächlich wiedersehen werden, denn der Produktionsstart ist weiterhin ungewiss. Doch die Ankündigung weckt große Erwartungen an ein Wiedersehen mit vielen vertrauten Gesichtern.

Getty Images Kevin Sussman im Februar 2022

Frederick M. Brown / Getty Images Iain Armitage aus "Young Sheldon" und Jim Parsons aus "The Big Bang Theory"

