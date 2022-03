Große Trauer um AJ Crimson. Der US-Amerikaner machte sich schon in jungen Jahren einen Namen als Make-up-Artist. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er unter anderem mit Stars wie Fergie (47), Hilary Duff (34) und Christina Milian (40) zusammen. Zudem gab er seinen rund 111.000 Followern auf Instagram Einblicke in sein Wirken. Doch nun erreichen AJs Fans traurige Nachrichten: Er ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben.

Das gab unter anderem "The Makeup Show" auf Instagram bekannt. "Ein helles Licht ist erloschen", heißt es in dem Statement des Event-Veranstalters. Die Verantwortlichen hätten nur wenige Stunden vor seinem Tod über eine anstehende Show in New York gesprochen und behalten den Beauty-Influencer in guter Erinnerung: "AJ, du hast diese Make-up-Familie, -Industrie und -Welt mit deinem Talent und deiner Authentizität zu einem besseren Ort gemacht. Es wird niemals dasselbe sein."

Neben AJs Kollegen meldeten sich auch schon einige Promis zu seinem Verlust. Die Schauspielerin Gabrielle Dennis (43) schrieb zum Beispiel: "Ich bin sprachlos." Auch das Male-Model Shaun Ross (30) bekundete sein Beileid: "Du warst der Netteste! Ich werde dich vermissen. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte."

Instagram / ajcrimson AJ Crimson im Januar 2022 in Atlanta

Instagram / ajcrimson AJ Crimson, Beauty-Influencer

Getty Images Shaun Ross im März 2019

