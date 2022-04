Traurige Nachrichten für alle "EastEnders"-Fans. Seit 1985 spielte June Brown in der beliebten britischen Serie die Rolle der Dot Cotton. 35 Jahre später beschloss die Schauspielerin jedoch, die Show zu verlassen. Ein Comeback wurde damals nicht ausgeschlossen. Die Möglichkeit dazu hat die Seriendarstellerin nun aber leider nicht mehr. Wie jetzt bekannt wurde, ist June im Alter von 95 Jahren verstorben.

Laut Berichten von BBC verstarb die Britin am Sonntag im Kreis ihrer Familie in ihrem Haus in Surrey. "Wir sind zutiefst betrübt, dass unsere geliebte June Brown letzte Nacht verstorben ist", gab eine Sprecherin der Serie "EastEnders" gegenüber dem Sender bekannt. Der Grund für den Tod der 95-Jährigen ist derzeit noch nicht bekannt.

Für ihre Rolle in der Serie wurde June insgesamt acht Mal ausgezeichnet. So bekam sie unter anderem im Jahr 2000 einen Preis als beste Schauspielerin bei den TV Quick und den TV Choice Awards verliehen. Neben ihrer Tätigkeit vor der Kamera war die TV-Bekanntheit auch als Autorin tätig.

Getty Images June Brown bei den British Soap Awards, 2007

Getty Images June Brown, Schauspielerin

Getty Images June Brown im Mai 2007

