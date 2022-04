Traurige Neuigkeiten für Punk-Fans. Pamela Rooke, die unter ihrem Künstlernamen Jordan Mooney bekannt wurde, war in den 70er-Jahren ein gefeiertes Model. Vor allem dank ihrer Zusammenarbeit mit der Designerin Vivienne Westwood (80) erlangte sie viel Aufmerksamkeit – aber auch für ihre Bühnenpräsenz: Pamela trat oft mit der Band Sex Pistols auf! Nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs ist Pamela nun verstorben.

Wie Mirror berichete, ist die Queen of Punk – wie sie vielerorts genannt wurde – im Alter von 66 Jahren verstorben. "Jordan war in der Tat ein gesegneter, seltener Mensch. Sie wollte nicht, dass über ihr Ableben spekuliert wird, und wünschte sich, dass die Welt dies nach einer kurzen Krankheit erfährt. Sie erlag einer relativ seltenen Form von Krebs, dem Cholangiokarzinom (Gallengangskrebs)", erklärte ihre Familie in einem offiziellen Statement.

Pamela wurde von ihrem Umfeld sehr geschätzt. In ihren jungen Jahren war sie ein klares Vorbild für ihren außergewöhnlichen Stil und ebnete mit den Sex Pistols den Weg für die Punk-Szene. "Sie lebte das Leben in vollen Zügen und war sich selbst und anderen gegenüber ihr ganzes Leben lang treu", widmete ihre Familie ihr und bat um etwas Ruhe, damit sie den Verlust verarbeiten können.

Getty Images The Sex Pistols in den 70-er Jahren

Getty Images Pamela Rooke, 1978

Getty Images Sex Pistols, 1996

