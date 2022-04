Melina Celine hat sich auf ihre Rolle voll und ganz eingelassen! Im November 2020 wurde die Coming-of-Age-Webserie "Stichtag" erstmals auf Joyn ausgestrahlt. Am 26. April läuft die zweite "Stichtag"-Staffel. Melina spielt in der Sendung eine der Hauptrollen. Sie verkörpert die taffe Jugendliche Samira. In der Serie geht es mitunter sehr sexuell zu: Themen sind Sex, Entjungferung, Beziehungen, Freundschaft, gepaart mit all den Unsicherheiten, die man als Teenie hat. Promiflash hakte bei Melina nach, ob es ein Problem für sie war, auch pikantere Szenen für "Stichtag" umzusetzen.

Melina gab zu: Sie machte sich im Vorfeld schon Gedanken, wie der offenherzige Umgang mit Sex und Co. in der Serie in ihrem privaten Umfeld ankommen wird. Außerdem war die Beauty bereits vor ihrer Serienrolle als Influencerin bekannt. Doch Melina erklärt: Sie steht voll und ganz hinter der Serie und den Schwierigkeiten, die darin behandelt werden. "Ich finde es wichtig, dass auch solche Themen widergespiegelt werden. Deswegen habe ich damit kein Problem", meinte die TikTokerin gegenüber Promiflash.

Außerdem gefällt Melina ihre Rolle der Samira richtig gut. "Ich mag es, dass Samira dieses Typische ist: 'harte Schale weicher Kern'", meinte die Schauspielerin. Doch ihr Leben ganz der Schauspielerei widmen, möchte die Instagrammerin nicht. "Ich freue mich natürlich, immer wieder bei neuen Filmen oder Serien mitspielen zu können! Aber ich würde mich nicht entscheiden wollen zwischen der Schauspielerei und dem Influencersein", weiß sie.

"Stichtag" Staffel zwei – ab 26. April 2022 auf Joyn.

Instagram / melinaceline Melina Celine, Influencerin

Instagram / melinaceline Melina Celine, Schauspielerin

Instagram / melinaceline Melina Celine im Juni 2021

