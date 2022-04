Haftbefehl (36) betritt mal wieder völlig neues Terrain. Der gebürtige Offenbacher ist inzwischen nicht nur als Rapper bekannt. Er hat eine eigene Klamottenmarke, betreibt Shisha-Bars und brachte seinen eigenen Eistee auf den Markt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Jetzt beweist der Musiker erneut, wie vielseitig er ist. Er hat eine Gastrolle in der Coming-of-Age-Serie "Stichtag". Im Promiflash-Interview verriet Haftbefehl, ob die Kids in der Serie ihn an seine eigene Kindheit erinnert haben.

Am 26. April wird die zweite Staffel von "Stichtag" auf Joyn ausgestrahlt. Haftbefehl verkörpert darin einen Kunden von einer Werkstatt eines Freundes. In der Serie geht es um Jugendliche, die sich mit ihren Problemen, ihrer Sexualität und ihrem Umfeld auseinandersetzen. Hafti selbst geriet als Teenie auf die schiefe Bahn und musste mit 15 seine erste Jugendstrafe antreten. So weit gehen die Kids in "Stichtag" nicht, dennoch kann der 36-Jährige die Anliegen der Heranwachsenden verstehen. "Ich denke, die Jugendlichen haben mehr oder weniger dieselben Probleme, nur ist die Größenordnung eine andere. [...] Natürlich haben es Menschen, die in einem Sozialbau aufwachsen, schwieriger. Der Weg nach oben ist härter", erklärte der "069"-Interpret.

Dass Hafti sich nicht über sie stellt, merkten offenbar auch die jungen Schauspieler. Im Promiflash-Interview meinte der Zweifach-Vater, dass er mit offenen Armen am Set begrüßt wurde. "Ich freue mich natürlich, wenn ich andere glücklich machen kann", weiß er. Doch was strebt Haftbefehl jetzt noch an, nachdem er jetzt auch Schauspielluft geschnuppert hat? "Die Möglichkeiten mit meiner Reichweite sind beinahe unendlich. Es ist nur wichtig, egal was du machst, denk langfristig. Das schnelle Geld kommt und geht genauso schnell. Ich versuche, nur gute und nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen", stellte Haftbefehl klar.

"Stichtag" Staffel zwei – ab 26. April 2022 auf Joyn.

Anzeige

Joyn/Ramin Morady Haftbefehl in der Serie "Stichtag"

Anzeige

ActionPress/action press Haftbefehl, Rapper

Anzeige

Instagram / haftbefehl Haftbefehl, April 2022

Anzeige



