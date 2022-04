Es sind tragische News. Eigentlich hatte Dwayne Haskins eine große Karriere vor sich. Der US-Amerikaner spielte bereits im College Football für Ohio State. Erst vor wenigen Tagen unterschrieb er seinen verlängerten Vertrag für das erfolgreiche Team Pittsburgh Steelers in der National Football League, in dem er bereits Quarterback war. Doch jetzt die traurigen Nachrichten: Dwayne wurde überfahren und ist seinen Verletzungen erlegen.

Das berichtet unter anderem The Sun. Der 24-Jährige wurde Samstagmorgen in South Florida von einem Auto erfasst und ist gestorben. Demnach kam Dwayne gerade von seinem Football-Training, als dann der tragische Unfall geschah. Laut Medienberichten habe der junge Sportler mit dem Mitchell Trubisky trainiert, der ebenfalls für die Pittsburgh Steelers spielt.

Am 3. Mai wäre der professionelle Sportler 25 Jahre alt geworden. Seine zahlreichen Fans können nicht glauben, dass er seinen Geburtstag nicht mehr feiern wird. So schrieben viele auf Dwaynes Social-Media-Kanal: "Ruhe in Frieden", und zolltem ihm somit Tribut.

