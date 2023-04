Witwe behauptet: Dwayne Haskins vor Tod unter Drogen gesetzt

Die Witwe von Dwayne Haskins erhebt schwere Vorwürfe! Im April vergangenen Jahres machten erschütternde News die Runde: Als der NFL-Star über eine Straße lief, wurde er von einem Kipplaster erfasst und starb. Berichten zufolge war Dwayne zum Zeitpunkt seines Todes alkoholisiert und hatte Drogen im Blut. Doch nun zieht seine Witwe Kalabrya vor Gericht. Der Grund: Angeblich wurde Dwayne unter Drogen gesetzt, um erpresst zu werden!

Das berichtet jetzt People: In den Gerichtsunterlagen gehen vier Personen als Angeklagte hervor, die geplant haben sollen, Dwayne in der Nacht seines Todes "zu erpressen und auszurauben". "Es wird angenommen, dass Dwayne als Teil einer Erpressungs- und Raubverschwörung angegriffen und unter Drogen gesetzt wurde", heißt es außerdem in einer Erklärung von Kalabryas Anwalt.

Auch wird in den Dokumenten der Lastwagenfahrer wegen Fahrlässigkeit angeklagt. Kalabrya behauptet, dass der Fahrer des Muldenkippers "unvorsichtig gefahren" sei und die zulässige Geschwindigkeit überschritten habe. Zudem wird ihm in der Klageschrift vorgeworfen, dass der von ihm gefahrene LKW über dem zulässigen Höchstgewicht lag und dass der Fahrer, der Eigentümer und das Kipperunternehmen die Bremsen und Reifen des Fahrzeugs nicht gewartet haben.

Getty Images Dwayne Haskins, NFL-Star

Instagram / dh_simba7 Dwayne Haskins und seine Frau Kalabrya im Oktober 2021

Getty Images Dwayne Haskins im November 2020

