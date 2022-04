Sebastian Schwarz (38) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus! Der studierte Theaterschauspieler ist vielen für seine Rolle als Polizeiobermeister Heino Fuss in der Comedyserie "Mord mit Aussicht" bekannt. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es ziemlich rund für den erfolgreichen Schauspieler. Gemeinsam mit seiner Frau Marie Burchard und ihren zwei Kids führt der Berliner ein glückliches Leben in der Hauptstadt. In einem Interview machte Sebastian seiner Ehefrau nun eine berührende Liebeserklärung.

"Ich habe lange um sie gekämpft, sie ist so lustig und frei. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick", verriet Sebastian gegenüber Bunte und fügte hinzu, dass er sich damals an der Schauspielschule Hals über Kopf in die "Jagdsaison"-Darstellerin verliebt hätte. "Ich weiß noch genau, was sie anhatte: grünes Kakihemd und Jeans. Und ich kann mich immer wieder neu in sie verlieben", schwärmte Sebastian über die 39-Jährige weiter.

Sebastian berichtete auch, dass vor allem die getrennte Zeit, die das langjährige Ehepaar voneinander verbringt, die beiden noch näher zusammenschweißen würde. "Im Hotel fällt es mir oft schwer, allein zu schlafen. Ich vermisse Marie schon nach einem Tag. Das ist ein gutes Zeichen", erzählte er in dem Interview weiter und ist sich sicher, dass einem so eine Person sicher nur einmal im Leben begegnet.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/sebastian___schwarz/ "Mord mit Aussicht"-Darsteller Sebastian Schwarz

Anzeige

Instagram / marie_burchard "Notruf Hafenkante"-Darstellerin, Marie Burchard

Anzeige

Instagram / sebastian___schwarz Marie Burchard und Sebastian Schwarz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de