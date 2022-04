Stephanie Stumph (37) begeistert ihre Fans mit gleich zwei erfreulichen Neuigkeiten! Die deutsche Schauspielerin ist vielen durch ihren ehemaligen Moderatorenjob in der Promi-Talkshow "Riverboat" oder ihre Rolle als Annabell Lorenz in der Krimiserie "Der Alte" bekannt. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es ziemlich rund für die hübsche Brünette. Stephanie erwartet erstmals Nachwuchs – und gibt niedliche Details über die Liebesgeschichte mit ihrem Partner Florian preis.

"Es ist ein absolutes Wunschkind", erklärte Stephanie gegenüber Bunte und fügte hinzu, dass sie bereits im neunten Monat ihrer Schwangerschaft sei. Obwohl die 37-Jährige den Vater ihres Kindes sonst aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, plauderte sie auch einige niedliche Details über ihre gemeinsame Liebesgeschichte in dem Interview aus. "Ich habe mir am letzten Drehtag für 'Der Alte' den Ringfinger gebrochen, musste ins Krankenhaus und habe dabei einen Mann kennengelernt, von dem ich schon in der Notaufnahme wusste: Der ist es", schwärmte sie über ihren Liebsten, der als Chirurg in München arbeitet.

Nach der ersten Begegnung mit Florian in der Notfallambulanz hätte Stephanie deshalb am liebsten direkt Nägel mit Köpfen gemacht. "Nach der OP bin ich nach Hause gefahren und habe meine Freunde und Familie informiert, dass sie schon mal die Hochzeitseinladungen verschicken könnten. Das klingt kitschig, war aber genau so", erinnerte sie sich weiter.

Anzeige

Instagram / stephaniestumph Moderatorin, Stephanie Stumph

Anzeige

Getty Images Stephanie Stumph im November 2019

Anzeige

Instagram / stephaniestumph Stephanie Stumph im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de