Stephanie Stumph wollte nie Karriere für ihr Kind aufgeben

Stephanie Stumph (40), bekannt aus der ZDF-Krimireihe "Stubbe – Von Fall zu Fall", hat in einem Interview mit t-online offen über die Herausforderungen gesprochen, die sich aus ihrer Doppelrolle als Schauspielerin und Mutter ergeben. Seit Juni 2022 ist sie Mutter ihres Sohnes Anton, doch den Beruf wollte sie trotz ihrer neuen Rolle nie hinten anstellen. "Für mich war immer klar, dass das Mamadasein nicht zu hundert Prozent mein Leben definieren soll", erklärte sie. Die Prioritäten hätten sich zwar geändert, aber eine Entscheidung zwischen Karriere oder Kind sei für sie nie infrage gekommen.

Bereits während ihrer eigenen Kindheit habe sie das Bild verinnerlicht, dass sich ein künstlerischer Beruf und Familie vereinbaren lassen. "Ich bin so aufgewachsen, dass ein Elternteil den künstlerischen Beruf ausübt und dennoch als Erziehungsberechtigter aktiv ist", erzählte sie und verwies damit auf ihren Vater, Wolfgang Stumph (79). Der beliebte Schauspieler habe seiner Tochter wichtiges Wissen und Werte mitgegeben. Seine kritische Haltung habe Stephanie nachhaltig geprägt, ebenso wie seine Unterstützung in ihrer frühen Karriere. Die heute 40-Jährige stand selbst bereits mit neun Jahren das erste Mal vor der Kamera und wolle diese Leidenschaft auch in Zukunft beibehalten.

Trotz ihrer Liebe zur Schauspielerei wünscht sie sich jedoch, dass ihr Sohn Anton, den sie mit ihrem Partner Florian Santner hat, nicht zwangsläufig in ihre Fußstapfen tritt. "Ich werde ihm das nicht verbieten, aber ich hoffe schon, dass er andere Interessen entwickelt", äußerte sie ehrlich in dem Interview. Der Beruf sei zwar erfüllend, aber alles andere als leicht. Stephanie fühle sich privilegiert, seit über 30 Jahren ihrem Traum nachgehen zu dürfen, wisse jedoch, dass vielen talentierten Schauspielern dieser Weg verwehrt bleibt. Neben ihrer Rolle als Mutter bleibt sie beruflich weiterhin gefragt, unter anderem in der Serie "Der Alte" – und beweist damit, dass Frauen erfolgreich Familie und Karriere verbinden können.

Getty Images Wolfgang Stumph im Februar 2016 in Berlin

Instagram / stephaniestumph Stephanie Stumph mit ihrem Sohn am "Der Alte"-Set

