Stephanie Stumph offenbart Komplikationen in Schwangerschaft

Stephanie Stumph (40), bekannt aus der TV-Serie "Der Alte", hat ihre erneute Schwangerschaft lange geheim gehalten. Erst im Mai dieses Jahres machte die Schauspielerin die freudige Nachricht öffentlich. Schon damals sorgte sie für Aufsehen, indem sie in einem Instagram-Clip humorvoll zeigte, wie sie versuchte, ihren Babybauch bei einem Event zu kaschieren. Doch nun teilt die Dresdnerin auch weniger erfreuliche Nachrichten: Sie leidet unter Schwangerschaftsdiabetes, wie sie jetzt auf Social Media mit einem witzigen Video offenbarte. Darin zeigt die werdende Mama sich beim Kickboxen und schreibt dazu: "Wenn du im 8. Monat nach dem Essen deinen Blutzuckerspiegel runterkriegen musst."

Schwangerschaftsdiabetes gehört zu den häufigsten schwangerschaftsbegleitenden Erkrankungen. Etwa fünf Prozent aller Schwangeren sind betroffen, berichtet Gala. Diese Stoffwechselstörung kann ohne Behandlung jedoch Risiken für Mutter und Kind bergen, weshalb der sogenannte Zuckerbelastungstest zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche im Rahmen der Vorsorge empfohlen wird. Bei Stephanie sorgt die Diagnose offenbar nicht für Panik, sondern für Aktion: Statt aufzugeben, passt sie ihren Lebensstil an, achtet auf ihre Ernährung und setzt auf Bewegung – immer mit einem Hauch Humor. Ihre Community zeigt sich beeindruckt und unterstützend, nennt ihre Einstellung "wunderschön cool" und versichert: "Du kriegst das hin."

Für Fans und Follower ist die Schauspielerin längst ein Vorbild, das mit Humor und Stärke durch die Schwangerschaft geht. Ihre widerstandsfähige Art zeigt sich nicht nur in ihrer Gesundheit, sondern auch in ihrem Umgang mit den Herausforderungen des Lebens als Mutter. Stephanie hat bereits einen drei Jahre alten Sohn namens Anton, der ihr Rückhalt und Motivation bietet. Dass sie in den sozialen Medien auch schwierige Themen wie den Schwangerschaftsdiabetes anspricht, bringt ihr viel Zuspruch ein. Kommentare wie "Du kriegst das hin" oder "Herrliche Aktion!" spiegeln die Bewunderung ihrer Community wider.

Stephanie Stumph, Schauspielerin

Stephanie Stumph bei den SPA Awards im Mai 2025

Stephanie Stumph im Januar 2025