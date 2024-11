Deshalb will Stephanie Stumph ihren Partner nicht heiraten

Stephanie Stumph (40) feierte bei der diesjährigen Bambi-Verleihung am vergangenen Donnerstag eine große Premiere: Die Schauspielerin zeigte sich erstmals öffentlich gemeinsam mit ihrem Partner Florian Santner. Mit dem Münchner Oberarzt geht die einstige "Riverboat"-Moderatorin bereits seit 2020 glücklich durchs Leben. Ans Heiraten denkt das Paar jedoch noch nicht, wie Stephanie im Gespräch mit Bunte vor wenigen Tagen verriet. "Heiraten ist für uns kein Muss", stellte sie klar und erklärte, dass ihnen für so ein großes Fest einfach die Zeit fehle.

Im Interview mit der Zeitschrift räumte die 40-Jährigen ein, nicht sonderlich romantisch zu sein. Sie sei eher pragmatisch veranlagt: "[Ich] überdenke das Organisatorische und wäge auch die Vor- und Nachteile ab." Auch Florian scheint kein großer Fan vom Heiraten zu sein. "Steffi ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Das stärkste Band haben wir bereits durch unseren gemeinsamen Sohn. Heiraten ist für uns kein Muss", betonte der plastische Chirurg. Trotzdem ist Stephanie offenbar auch nicht ganz abgeneigt von der Idee einer Hochzeit. "Ein gleicher Nachname wäre dauerhaft schon schön", spielte sie mit dem Gedanken.

Stephanie und Florian haben sich im Jahr 2020 in der Notaufnahme kennengelernt. "Ich habe mir am letzten Drehtag für 'Der Alte' den Ringfinger gebrochen, musste ins Krankenhaus und habe dabei einen Mann kennengelernt, von dem ich schon in der Notaufnahme wusste: 'Der ist es'", plauderte die Schauspielerin vor zwei Jahren im Bunte-Interview aus. Der Mediziner habe sie damals betreut – und offenbar sind dabei die Funken geflogen. Denn nur zwei Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

Anzeige Anzeige