Wird Stephanie Stumphs Partner bei der Geburt dabei sein?

Stephanie Stumph (40) befindet sich im absoluten Babyglück. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Schauspielerin ihren zweiten Nachwuchs erwartet. Im Interview mit Gala verrät sie nun ein paar weitere Details. Unter anderem plaudert Stephanie aus, ob ihr Partner Florian bei der Geburt ihres Babys dabei sein wird. "Absolut. Das ist eine super Sicherheit. Beim ersten Mal hat er mir auch den Zugang für die Infusion gelegt. Schon praktisch, wenn einer weiß, wo die Nadeln liegen und mithelfen kann", stellt sie klar, betont allerdings auch: "Aber auch ich habe eine natürliche Schamgrenze, sodass ich ihn ab und zu mal rausgeschickt habe."

Stephanie hält ihr Privatleben eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch ist bekannt, dass der Vater ihres Kindes plastischer Chirurg ist. Im weiteren Gespräch wird die 40-Jährige gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, von ihrem Partner operiert zu werden. "Ich will meine Nase nicht verändern und meine Brüste eigentlich auch nicht. Von daher habe ich keinen Grund. Und ich habe das Glück, dass da einer ist, der mich so liebt, wie ich bin. Aber wenn ich etwas ändern wollte, dann auf jeden Fall bei ihm", verrät sie.

Seit 2020 führen Stephanie und Florian eine glückliche Beziehung, doch an die ganz großen Pläne wie Heirat denken sie nicht. "Steffi ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Das stärkste Band haben wir bereits durch unseren gemeinsamen Sohn. Heiraten ist für uns kein Muss", erklärte Florian im Gespräch mit Bunte. Seine Partnerin formulierte die Gründe, die gegen eine Hochzeit sprechen, noch einmal deutlicher: "Aus tausend Gründen. Keine Zeit, zu viel Aufwand, ein so großes Fest zu veranstalten, alles Mögliche."

Getty Images Stephanie Stumph im November 2024

Getty Images Stephanie Stumph bei den SPA Awards im Mai 2025

