"Der Alte"-Star Stephanie Stumph will nicht nur Mama sein

Stephanie Stumph (40), bekannt aus der Serie "Der Alte", hat offenbart, dass sie sich ein Leben ausschließlich als Mutter nicht vorstellen kann. Die Schauspielerin, die seit Juni 2022 Mutter von Söhnchen Anton ist, erklärte in einem Interview mit Bild der Frau: "Nur Mutter zu sein, kann ich mir nicht vorstellen." Bereits zwei Monate nach der Geburt ihres Sohnes kehrte sie daher wieder in ihren Beruf zurück. Gemeinsam mit ihrem Partner Florian Santner, mit dem sie ihren Nachwuchs großzieht, meistert sie den Spagat zwischen Familienleben und Schauspielkarriere.

Dass Stephanie neben der Mutterrolle auch weiter als Schauspielerin aktiv ist, sei für sie eine bewusste Entscheidung gewesen. Ihre Leidenschaft für kreatives Arbeiten möchte sie keinesfalls zugunsten eines klassischen Hausfrauendaseins aufgeben. Geprägt wurde sie in ihrer Haltung auch durch ihr Elternhaus: Aufgewachsen als Tochter des Schauspielers Wolfgang Stumph (79), war es für sie von klein auf normal, dass ein künstlerischer Beruf mit Familie vereinbar sein kann. Auch das Thema Ehe sieht sie gelassen. So äußerte sie gegenüber Bild: "Heiraten ist nicht meine Priorität. Ein Kind ist Vertrag genug und das Schönste und Stärkste, was meinen Mann und mich lebenslang verbinden wird."

Bereits in früheren Interviews hatte Stephanie über die Herausforderungen gesprochen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Als sie mit neun Jahren zum ersten Mal vor der Kamera stand, ließ sie sich von ihrem Vater Wolfgang unterstützen, der sie stets förderte – aber auch kritisch begleitete. Diese Erfahrung möchte sie teilweise weitergeben, hofft jedoch, dass ihr Sohn Anton nicht unbedingt in ihre beruflichen Fußstapfen tritt. Trotz des Spagats zwischen Karriere und Mamasein genießt Stephanie beide Rollen und zeigt, dass es durchaus möglich ist, beides erfolgreich zu vereinen – ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen.

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

